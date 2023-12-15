Долгожданное открытие: аэропорт Краснодара готов возобновить работу

Аэропорт Краснодара принял первый рейс и готов к открытию

Фото, видео: 5-tv.ru

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Его и еще 10 воздушных гаваней закрыли с 24 февраля 2022 года.

Международный аэропорт Краснодара готов возобновить работу после того, как его закрыли с началом спецоперации на Украине. Об этом заявил управляющий директор воздушной гавани Дмитрий Кириченко. Видео с места публикует 5-tv.ru.

«Вся инфраструктура аэропорта нами поддерживалась в идеальном состоянии. Мы готовы к возможному возобновлению работы нашего аэропорта», — сказал он.

Аэропорт сегодня проводит комплексные тесты для проверки готовности служб к открытию. По данным онлайн-табло авиакомпании «Азимут», выполнение технического рейса началось в 13:00, посадка самолета запланирована на 14:15, а обратно воздушное судно отправится в 15:15.

Также в аэропорт Краснодара могут быть совершены и другие тестовые рейсы. По словам Кириченко, с 24 февраля воздушная гавань не потеряла ни одного специалиста.

Напомним, Россия закрыла часть воздушного пространства на юге и в центральной части страны с 24 февраля, после начала специальной военной операции на Украине. С того времени режим ограничений полетов в целях безопасности пассажиров регулярно продлевается.

В середине октября сообщалось о выделении дополнительно двух миллиардов рублей на поддержку временно закрытых аэропортов в южной и центральной частях страны. По словам главы правительства РФ Михаила Мишустина, мера позволит сохранить коллективы аэропортов и возобновить обслуживание рейсов при первой возможности.

В 2022 году режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ продлили до 15 декабря 2023-го. Речь идет о воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В сентябре правительство РФ выделило 2,6 миллиарда рублей на поддержку закрытых аэропортов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 15 декабря аэропорт Краснодара может возобновить работу после тестового рейса.