Жизнь по понятиям: «блатное» тату на русском заметили у советника нового президента Аргентины

Фото, видео: фото из открытых источников; 5-tv.ru

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Ее содержание, а также другие набитые на коже знаки, отсылают к так называемой воровской тематике.

«Русский след» обнаружен в Аргентине, причем в буквальном смысле. На руке у советника нового президента заметили необычную татуировку — надпись на русском языке.

Причем ее содержание, а также другие набитые на коже знаки, отсылают к так называемой воровской тематике.

«Предполагаю, что он все-таки не знаком с блатными понятиями и татуировками. Потому что если рассмотреть детальнее, то там есть роза ветров, и обычно роза ветров набивается на плечах и значит, что человек не согласен с правилами заключения», — анализирует тату-мастер Василий Матрюк.

В местном издании «Нотисиас» отмечается, что у Сантьяго Капуты несколько подобных изображений, а идею он взял из книги о криминальных татуировках, подаренную другом.

Ранее 5-tv.ru писал, что в нового президента Аргентины Хавьера Милея кинули стеклянную бутылку после инаугурации. По версии полиции, злоумышленником оказался 51-летний мужчина по имени Гастон.

Однако на причастность аргентинца указывали только подозрения правоохранительных органов, так как никаких прямых доказательств на подозреваемого у полиции не было. Поэтому и арестовывать его никто не стал.