Хрюша погасил почтовые марки с героями «Спокойной ночи, малыши!»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Лимитированная серия посвящена 60-летию передачи, которое она отметит в 2024-м.

Состоялась церемония гашения необычных марок. На них изобразили героев легендарной телепередачи «Спокойной ночи, малыши!», на которой выросло не одно поколение. Наносить почтовый штемпель, который и символизирует «гашение», доверили Хрюше.

«Опа… получилось», — сказал сказочный персонаж.

На марках еще можно найти Степашку, Филю и Каркушу. Лимитированная серия посвящена 60-летию передачи, которое она отметит в 2024-м.

И теперь, в преддверии Нового года, каждый может поздравить близких, отправив им свои пожелания в письме с изображениями любимых героев детства. К тому же, ими можно украсить и послания Деду Морозу.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве стартовала почтовая кампания главного зимнего волшебника. Почтовые ящики, в которые можно положить письмо, разместят в парках, торговых центрах и учреждениях культуры.

Всего — около 150 локаций по всей столице. Дед Мороз ответит на каждое письмо без исключения.