«Крайне уверенно»: на Западе пришли в шок от прямой линии Путина

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Казаков; 5-tv.ru

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Что пишут зарубежные СМИ об итогах года, подведенных президентом России?

«Итоги года» с Владимиром Путиным продолжают обсуждать и в западной прессе. Так, влиятельное британское издание The Guardian констатирует, что санкции принесли России больше пользы, чем вреда.

И отмечает, что, несмотря на все попытки Запада подорвать российскую экономику, она остается стабильной. Кроме того, практически все мировые СМИ подчеркивают уверенность российского президента во время эфира.

«Это очень значимое мероприятие и он провел его крайне уверенно. В прошлом году он вряд ли бы смог так его провести, но ситуация за год сильно изменилась в пользу России», — отметили в эфире CBC News.

Положительная реакция — и от зарубежных журналистов, работавших на прямой линии. Так, корреспондент AP, которая также была аккредитована на мероприятие, отметила хорошую организацию, большое количество иностранных СМИ.

Она также назвала прямую линию большим событием для всех россиян. А китайская пресса отдельно отмечает момент, когда российский лидер оказал внимание журналисту агентства «Синьхуа», предоставив ему слово раньше чем, корреспонденту The New York Times.

Ранее 5-tv.ru публиковал главные заявления Путина на прямой линии.