В Ростовской области задержан украинец за шпионаж в пользу Киева

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; УФСБ России по Ростовской области; 5-tv.ru

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ВСУ могли воспользоваться его сведениями и обстрелять подразделения ВС РФ.

Силовики задержали 40-летнего гражданина Украины в Ростовской области за шпионаж, против него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ЦОС УФБС России по региону.

Установлено, что украинец, находясь в зоне спецоперации, собирал и передавал ГУР Минобороны Незалежной через мессенджер сведения о личном составе и передвижениях военных подразделений ВС РФ. Эти данные командование ВСУ могло спользовать для обстрелов по местам нахождения российских войск.

В ходе задержания силовики изъяли у шпиона средства связи, которые он использовал для контактов с представителями украинских спецслужб.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России предотвратили порядка 230 террористических преступлений в 2023 году.