В Херсонской области боевики атаковали авто с семьей и приехавших на помощь врачей

ВСУ обстреляли авто с россиянами и приехавших им на помощь врачей под Херсоном

Фото: Telegram / Минздрав России / minzdrav_ru

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Приехавшим медикам сразу не удалось оказать помощь раненым. Неонацисты ударили и по ним.

Украинские боевики нанесли удар по авто с тремя людьми внутри, а потом и по машине «скорой». Произошло это на трассе в Херсонской области. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

«Сегодня рано утром на трассе под Алешками дрон ВСУ атаковал обычную гражданскую машину», — написал он.

В машине находилась семья — отец, мать и их сын-подросток, получившие тяжелые ранения. Через несколько минут к ним на помощь прибыли врачи на машине скорой помощи из Алешкинской больницы. Однако в этот же момент ВСУ нанесли по ней второй удар ФПВ-дроном.

Telegram / Минздрав России / minzdrav_ru

По словам Алексеенко, в результате врачи все равно смогли оказать экстренную помощь пострадавшей семье. По данным Минздрава РФ, медики при обстреле не пострадали, а вот машина получила значительные повреждения.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ обстреляли онкодиспансер в Горловке под Донецком.