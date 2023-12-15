Сбербанк повысил ставки по сберегательным вкладам

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

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Максимальная доходность теперь составляет 16% годовых. Каких продуктов это коснулось?

Сбербанк повысил ставки по некоторым сберегательным продуктам. Максимальная доходность теперь составляет 16%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Банк повысил ставки от 0,8 до 1,68 процентного пункта в зависимости от вклада. Повышение произошло с 15 декабря. Максимальная ставка по вкладам теперь составляет 16% годовых на шесть месяцев, а в премиальном сегменте — 16,5% годовых.

«С 15 декабря Сбер повысил ставки по популярным среди наших клиентов вкладам линейки «Лучший %», а также по линейкам «Сбервкладов» и «Управляй“», — говорится в сообщении Сбербанка.

Кроме того, повышение ставок коснулось и других продуктов:

счет «Ежедневный %» и «Накопительный счет премьер» — до 14% годовых на первые два месяца для тех, кто ранее не открывал данные счета.

счета «Накопительный счет лидер» — до 15% годовых.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поддержал идею поднять планку льготной арктической ипотеки выше шести миллионов рублей.