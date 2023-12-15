А вы его помните? История незаслуженно забытого сериала «Возвращение в Эдем»

Сериал «Возвращение в Эдем» показали в России спустя девять лет после премьеры

Фото: Кадр из сериала «Возвращение в Эдем », 1983 г.

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История про жертву крокодила была хитом в 90-е.

В далекие 1990-е годы по отечественному телевидению шел малоизвестный австралийский сериал «Возвращение в Эдем». Несмотря на скромный бюджет и не самую большую популярность в мире, на постсоветском пространстве он стал по-настоящему культовым, встав в один ряд с бразильскими и мексиканскими проектами тех лет.

Но почему сегодня про него мало кто вспоминает? За что 30 лет назад россияне так полюбили историю про любовь, предательство и месть, читайте в материале 5-tv.ru.

Сюжет «Возвращения в Эдем»

Юная наследница самого богатого человека в Австралии Стефани Харпер выходит замуж за знаменитого теннисиста Грега Марсдена, и вместе с ним отправляется отмечать медовый месяц в ее семейном поместье «Эдем». В гости к молодоженам приезжает лучшая подруга невесты по имени Джилли, которая за спиной у Стефани закручивает интрижку с ее супругом, которому не больно-то и нравится его новоиспеченная жена — Грег считает девушку толстой и занудливой.

Желая заполучить несметные богатства семьи Харпер и более привлекательную спутницу, Грег решается на жестокое убийство и во время водной прогулки сбрасывает супругу с лодки — прямо в пасть к крокодилу.

Однако девушка чудом остается в живых. Чтобы скрыть ужасные шрамы от зубов рептилии, она ложится на стол к пластическому хирургу и, сменив имя, начинает новую жизнь, надеясь отомстить бывшему мужу.

Кадр из сериала «Возвращение в Эдем «, 1983 г.

Интересные факты о «Возвращении в Эдем»

Сериал был снят в 1983 году, однако премьера в России состоялось только девять лет спустя — в 1992-м. Изначально было снято всего три серии теледрамы, однако неравнодушные зрители, которым история Стефани пришлась по душе, уговорили создателей сериала выпустить продолжение.

И спустя три года «Возвращение в Эдем» обзавелось еще 22 эпизодами. В основе телешоу лежит одноименное произведение английской писательницы Розалины Майлз, которое разошлось общим тиражом в 1,5 миллиона экземпляров.

Сценарий сериала практически идентичен сюжету книги, однако небольшие изменения все-таки присутствуют. Так, например, в кино Грег изначально хотел избавиться от жены, а в книге он импульсивно принял решение убить Стефани, когда чуть не раскрылась его интрижка с Джилли.

Да и Джилли в книге не такая хладнокровная, как показано в экранизации — она пыталась протянуть тонущей подруге весло, в то время, как экранная версия персонажа просто молча наблюдала за убийством. В 1988 году по мотивам книги и сериала в Индии была снята своя версия «Возвращения в Эдем» под названием «Жажда мести».

В адаптации снялась суперзвезда индийского кино Рекха. Определенно, одним из самых запоминающихся моментов сериала было нападение на главную героиню крокодила.

Мало кто знает, но для съемок использовалось не настоящее животное, а его макет, сделанный из папье-маше. Однако, из-за того, что съемки проходили в Австралии, в один из съемочных дней произошел неожиданный инцидент — на площадку, где снимался сериал, пришел настоящий крокодил. Он с интересом изучал кукольного собрата, после чего сам ушел восвояси.

Кадр из сериала «Возвращение в Эдем», 1983 г.

Главная героиня «Возвращения в Эдем»

Роль Стефани досталась актрисе Ребекке Гиллинг, которая даже спустя 30 лет находится в прекрасной форме. В одном из интервью она рассказала, что после съемок в сериале решила сохранить за собой статус красотки, поэтому по сей день она занимается спортом, в каждый прием пищи ест овощи, а также сохраняет оптимистичный взгляд на вещи.

До дебюта в кино девушка работала моделью, а через десять лет после оглушительного успеха, который неожиданно свалился на нее с выходом сериала, внезапно ушла из шоу-бизнеса. Звезда кино признается, что настоящим смыслом жизни для нее стали вовсе не съемки, а экология. Сейчас она живет в самой зеленой части Сиднея, избегает социальных сетей и является создателем компании, которая занимается проблемами экологии.

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