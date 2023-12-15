МИД Японии объявил о готовности заморозить активы более 40 организаций из РФ

Япония готова заморозить активы 43 организаций из РФ и одной из ОАЭ

Фото: Maksim Konstantinov / ТАСС

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В санкционный список Токио попали в общей сложности 494 компании и 35 россиян.

Министерство иностранных дел (МИД) Японии намерено заморозить активы 43 организаций из России и одной компании из ОАЭ. Перечень обнародован на сайте ведомства.

«Меры вступят в силу для физических и юридических лиц Российской Федерации (19 физических и 43 юридических лица)», — отмечается в пресс-релизе.

Речь в том числе идет об организациях, занимающихся машиностроением, ремонтом ракетно-артиллерийского вооружения, электронной техникой. Заморозятся также активы компании Lumber Marine SA из Арабских Эмиратов.

Также Япония ввела экспортные ограничения в отношении 57 компаний из России, а еще запретила импорт непромышленных алмазов из нашей страны. Всего в санкционном списке находятся 494 компании и организации из РФ.

Что же касается физических граждан, подпавших под санкции Японии, то всего их 36, хотя в основной список попали 19 человек. Среди них — военные, политики и чиновники, в том числе из республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума приняла закон о приостановке налоговых соглашений с 38 странами, в том числе с Японией.