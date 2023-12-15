Смерть в прямом эфире: молодой бразильский певец умер прямо на сцене

Певец Педро Энрике скончался на сцене во время своего выступления в Бразилии

Фото: Instagram* / pedrohenrique.oficial

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Педро Энрике потерял сознание во время выступления. Что с ним произошло?

В Бразилии прямо во время концерта скончался 30-летний певец Педро Энрике. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Известно, что артист потерял сознание и упал прямо перед своей группой. Выступление транслировалось в интернете, поэтому кадры быстро распространились по соцсетям. На них видно, как Энрике во время исполнения песни «Vai Ser Tao Lindo» падает намертво.

Незадолго до трагедии он жаловался одному из друзей, что очень устал и не понимает, почему хочет славы.

На помощь к потерявшему сознание Энрике сразу бросились все присутствующие на сцене. Спасти его однако не удалось: певец умер в больнице от обширного сердечного приступа.

Позже лейбл Педро Энрике выразил соболезнования его родным. Недавно у музыканта родилась дочь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер основатель групп The Moody Blues и Wings Денни Лэйн.

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