В России утвердили порядок подавления и уничтожения беспилотников

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Вопросом занимались в МВД. К чему пришли правоохранители?

В России утвердили порядок принятия решений по подавлению и уничтожению всех видов беспилотников. Об этом сообщает ТАСС, приводят приказ министерства внутренних дел (МВД).

Так, в документе прописаны конкретные лица, которые будут принимать решения по уничтожению беспилотников. Среди них — министр внутренних дел, его заместители, руководители центрального аппарата ведомства, главы территориальных органов, их заместители и другие.

Также указывается, что беспилотники будут уничтожать путем «подавления или преобразования сигналов его дистанционного управления, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения». В МВД указывают, что к таким мерам правоохранители будут прибегать при наличии угрозы жизни и здоровью граждан, в том числе при массовых мероприятиях.

При этом лицо, которое будет принимать решение об уничтожении беспилотника, обязано оценить характер и степень опасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в московском Шереметьево установили радиолокационно-оптический комплекс, предназначенный для обнаружения и подавления беспилотников.