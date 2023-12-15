«Душа это почувствовала»: куда пропал Иракли из «Фабрики звезд»

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Chernykh

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Певец покинул Россию больше четырех лет назад — где и как он живет сейчас?

Участник «Фабрики звезд» певец Иракли (настоящее имя — Ираклий Пирцхалава) теперь редко выходит на сцену и появляется в информационном пространстве. Изданию Газета.ру он рассказал, как теперь живет и когда поклонникам ожидать его новый альбом.

Так, новый проект уже давно готов и ждет своего часа. Более того, Иракли надеется когда-нибудь запустить в России свой проект — сейчас артист активно занимается бизнесом.

Последние несколько лет Пирцхалава живет в грузинском городе Батуми. Туда он переехал из солнечной Испании.

Артист признался, что страна ему очень нравилась: он переехал туда с детьми, чтобы они смогли учиться в международной академии. Но потом семье стало там некомфортно.

«В данный момент у нас нет желания туда возвращаться из-за русофобии и отсутствия прямых перелетов с Россией. Странно, что русофобия беспокоит грузина, но ментально для испанцев грузины, белорусы, казахи — это русские. В этом и заключался мой дискомфорт», — поделился Пирцхалава.

Его дом на окраине Батуми окружен природой, там всегда спокойно и тихо. И, как признавался сам певец, он стал часто ходить в храмы — приход к Богу был осознанным решением.

«Я ведь не за счет болтовни к этому пришел, просто душа это почувствовала: когда чудеса происходили, когда были жизненные испытания, когда висел на ниточке», — заключил артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Пирцхалава попал на «Фабрику».