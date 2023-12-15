Скрабы, маски или крема: как правильно ухаживать за кожей зимой

Врач Савина: при сильных морозах лучше не пользоваться скрабами

Фото: www.globallookpress.com / Sina Schuldt

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Уход в это время года должен отличаться от летнего.

Зимой кожа подвергается воздействию сильного ветра, мороза, перепадов температур и сухого воздуха: это сильно нарушает водно-липидный баланс кожи и ослабляет ее защитные функции. О том, как правильно ухаживать за ней в такое время, изданию Газета.ру рассказала врач-косметолог Анастасия Савина.

«Зимой крайне не рекомендуется использовать агрессивные очищающие средства, такие как жесткие скрабы, средства с сульфатами, спиртовые лосьоны», — заявила эксперт.

Рекомендуется использовать деликатные средства с жирными кислотами, витаминами и увлажняющими экстрактами в составе. А от скрабов зимой лучше отказаться вовсе.

Любые уходовые средства нужно наносить минимум за полчаса до выхода на улицу, чтобы крем успел впитаться и не стал причиной обветривания.

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