NY: Путин получит от США рождественский подарок в виде отказа от помощи Украине

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Причем на это не может повлиять Байден, который и так уже устал утешать Зеленского.

Конгресс США сделает президенту России Владимиру Путину рождественский подарок, если откажется согласовывать дальнейшую поддержку Украине. Как сообщает The New Yorker, лидеры Штатов и Незалежной Джо Байден и Владимир Зеленский предупредили конгрессменов об опасности их бездействия в вопросе помощи.

«По словам Байдена, если законодатели уйдут на перерыв в работе Конгресса, не утвердив дополнительные средства для Украины, они преподнесут Путину «величайший рождественский подарок», — отмечается в статье.

При этом Зеленский и Байден признали, что почти не могут повлиять на это бездействие Конгресса. Ситуация осложняется и из-за изменения позиции Штатов по украинскому конфликту. Это особенно было видно в момент визита Зеленского в США. Например, Байден в этот раз не пытался утешить коллегу шаблонными фразами.

«Вместо этого он сказал: «Мы будем продолжать снабжать Украину критически важным оружием и оборудованием, пока можем. Пока можем», — добавили в публикации.

Также отмечается, что стратегия Путина по спецоперации на Украине не просто реализовывается, а даже с опережением графиков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако Штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

Ранее 5-tv.ru писал, что конгрессмен Стени Хойер оценил заявление Путина о конце «халявы» для Украины и раскритиковал коллег.