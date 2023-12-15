Не оторвать глаз: елку начали украшать на Дворцовой площади в Петербурге

Елку начали украшать на Дворцовой площади в Петербурге

Фото, видео: 5-tv.ru

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На ветках уже зажглись первые огни.

На Дворцовой площади Петербурга начали украшать главную елку города. На ветках уже зажглись первые огни.

Специалисты развешивают новогодние украшения и проверяют работу праздничной иллюминации. Чтобы нарядить дерево такого размера необходимо более тысячи игрушек и несколько километров гирлянд. Закончить работы и открыть главную новогоднюю елку Северной столицы планируют 20 декабря.

Ранее 5-tv.ru писал, что главная елка страны после целого дня дороги доставлена в Кремль. Ее привезли из подмосковного города Щелкова, на Красной площади фуру, в которой томился будущий праздник, встретила толпа журналистов.

В этом году Соборную площадь украсит живое дерево высотой в 25 метров. После установки на него будут развешивать игрушки и гирлянды.