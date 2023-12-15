Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Вадима

Фото, видео: 5-tv.ru

У пятилетнего мальчика — опасная разновидность ДЦП.

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел!

Мы рассказывали историю пятилетнего Вадима. У него одна из самых опасных разновидностей ДЦП, из-за которой практически парализованы и не развиваются ноги. Но у мальчика есть все шансы начать самостоятельно ходить.

Для этого нужна операция, которую готовы провести московские нейрохирурги, а также курс последующей реабилитации. На это семье не хватает одного миллиона ста двадцати тысяч рублей! Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму и даже больше.

Вы перечислили два миллиона 748 тысяч 159 рублей. Большое вам спасибо!