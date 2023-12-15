Фото: www.globallookpress.com / Yves Choquette

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За сутки брошенная на штурм в районе села группа потеряла 43 из 48 боевиков.

Пленный украинец Иван Матвиенко рассказал о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Работино, что в Запорожской области. По его словам, за сутки из 48 солдат в составе брошенного на штурм подразделения в живых остались пятеро. Об этом сообщается в материале РИА Новости — пленный рассказал корреспондентам об очередной безуспешной операции контрнаступления.

«Первые два штурма — группы просто полегли, я выходил уже «на оттяжку». Отправили три «восьмерки», двое выжило. Один ногу сломал, второй вывихнул — их назад отправили, остальные все — «двухсотые» (Кодовое обозначение погибших в армии — Прим. ред.). Через пару дней отправили еще три группы с капитаном — тоже один выживший, пара человек «трехсотых» (Раненых — Прим. ред.), остальные — «двухсотые», — объяснил пленный.

Матвиенко и его сослуживцев готовили натовские инструкторы на военной базе в Великобритании. На освоение навыков, необходимых для штурма, у украинцев был только месяц, в бой они были брошены без предварительной разведки. Как отметил военнослужащий, его вместе с остальными посылали на штурм несколькими заходами — буквально до последнего солдата.

«Нас 28 октября отправили на штурм — две группы, это уже остатки, от роты нас осталось 40, может, меньше человек», — цитирует его агентство.

В роте может находиться до 250 человек. В роте Ивана Матвиенко было 200. По его словам, в период с октября по декабрь она была уничтожена. Из всех двухсот выжили не более десятка.

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