Премьер Венгрии Орбан заявил о блокировке помощи Украине на 50 миллиардов евро

Фото: www.globallookpress.com / Jens Kalaene

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В последнее время Будапешт выступает против большинства решений Евросоюза. Всех решений, связанных с деньгами для Киева.

Венгрия вновь наложила вето на выделение дополнительной финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Об этом в социальной сети Х рассказал премьер-министр страны Виктор Орбан. Надежда главы Евросовета Шарля Мишеля на то, что лидеры Евросоюза (ЕС) смогут единогласно утвердить проект поддержки Киева в начале 2024 года, не оправдалась.

«Итоги ночного заседания: вето на дополнительные деньги для Украины… Мы вернемся к этому вопросу в следующем году после соответствующей подготовки», — заявил в своем посте Орбан.

В последнее время большинство решений ЕС не находят отклика у венгерского правительства, это продолжается с весны текущего года. Будапешт отказался подключиться к восьмому траншу военной помощи Киеву на 500 миллионов евро, затем не разрешил выделить пять миллиардов из Европейского фонда мира, которые должны были отправиться по адресу в 2024 году.

Кроме того, венгерские власти выступили против пакета военной помощи на 20 миллиардов, рассчитанного на четыре года, не устроили их и 50 миллиардов макрофинансовой помощи на период с 2024-го по 2027-й. Советник премьера Балаж Орбан подчеркивал, что изменения политики государства возможны в случае разблокировки предназначенных Венгрии средств из европейских фондов. Еврокомиссия готова — два дня назад прозвучало обещание разморозить для Будапешта десять миллиардов евро.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение президента РФ Владимира Путина о политике Виктора Орбана и других мировых лидеров, ставших «пророссийскими».