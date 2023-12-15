Приоткрытые границы: что происходит на КПП между Россией и Финляндией

Фото, видео: 5-tv.ru

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Пропускной пункт Торфяновка не успел проработать и сутки.

Власти Финляндии заявили, что вновь закроют пункты пропуска на границе с Ленинградской областью. Проезд там возобновили накануне для того, чтобы граждане смогли посетить родных в предверии праздников.

Снова перекрыть въезд правительство решило из-за потока мигрантов из разных стран. И теперь на КПП образовались огромные очереди. О том, что сейчас происходит на границе, расскажет корреспондент «Известий» Наталья Оскерко.

Пропускной пункт Торфяновка не успел проработать и сутки, как снова — заявление о закрытии границы с Финляндией. У Юлии Моисеевой, как и у многих других русских финов, накануне был единственный шанс за месяц — увидеться с семьей. Выехала в Петербург утром, поздним вечером пришлось возвращаться обратно в Финляндию.

«У меня мама, бабушка 96 лет, вот сегодня съездили, навестили. Муж там переживает, что границу закроют, но вроде успели. Это ужасно», — сетует женщина.

Машины курсируют в обе стороны, но очередь у КПП уже не из фур и легковушек.

Проезжать автомобилям с российской стороны к шлагбауму мешает вот эта толпа. Здесь человек сорок, все на велосипедах, уже порядком замерзли, стоят здесь несколько часов. И стоит отметить: шлагбаум для них открывается довольно редко.

Истории тех, кто стоит в этой вело-очереди, подозрительно похожие друг на друга. Набиль из Марокко в Петербурге уже неделю. На родине был водителем. Связался с криминалом, теперь, мол, ему грозит смерть. В европейской стране хочет получить убежище.

«Марокко, Албания, Пакистан, Индия, Бангладеш, Сомали, Египет, Сирия, — в наших странах неплохо, но у нас там проблемы. В Европе мы хотим получить хорошую работу и изменить свою жизнь. Все это не просто, здесь холодно, но новая жизнь того стоит», — рассказывает Набиль.

На границе толпой экзотических иностранцев недовольны с обеих сторон.

«Зря их сюда пускают. Уже, по-моему, наступали на эти грабли», — сетует Эдуард.

Как бы то ни было, и россияне, и финны спешат воспользоваться приоткрытой границей, с осознанием риска: обратно можно и не успеть.

«Ужасно относимся, безобразие, катастрофа… Поэтому и поехали сегодня, а что будет дальше — не знаем. Обратно в воскресенье поедем, через Эстонию. Сложно, но возможно пока», — рассказал Алексей.

«Я обратно рассчитывала вернуться этой же дорогой, в понедельник на работу», — делится его пассажирка.

Восточную границу Финляндия планирует закрыть 15 декабря в девять вечера по московскому времени. О прекращении рейсов Петербург-Хельсинки уже объявили и компании-перевозчики. Предварительно, на замке граница будет до середины января.