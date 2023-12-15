Желто-синее яблоко раздора: Зеленский расколол саммит ЕС в Брюсселе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Krisztian Elek; 5-tv.ru

Не получив желаемые деньги в США, он отправился в Европу.

Владимир Зеленский пытается всеми способами выпросить дополнительные деньги для Украины. Не получив их в Вашингтоне, он отправился на саммит ЕС в Брюссель.

Однако в сам зал для переговоров его не пустили, да и желаемые суммы он, скорее всего, снова не получит. О том, почему в ЕС произошел раскол, когда речь пошла об Украине, расскажет корреспондент «Известий» из Брюсселя Виталий Чащухин.

Евроинтеграция Украины через подкуп, обман и заговор. Расширение ЕС ознаменовалось его окончательным распадом — ради сиюминутного торжества и псевдотриумфа.

«Это исторический момент, он демонстрирует доверие к Европейскому союзу, силу Европейского союза. <…> Это очень мощный политический сигнал», — отметил председатель Евросовета Шарль Мишель.

На деле же историческим получился разве что скандал — никакое это не единогласное решение. Прямо во время голосования главный противник начала переговоров с Киевом о вступлении в ЕС — Виктор Орбан — встал со своего места и покинул комнату, так и не сумев воспользоваться правом «вето». Так что голосовали буквально у Венгрии за спиной.

«Позиция Венгрии ясна: Украина не готова начинать переговоры о членстве в ЕС. Начинать переговоры с Украиной в этих обстоятельствах — совершенно бессмысленное, иррациональное и неправильное решение, и Венгрия не изменит своей позиции», — отметил он.

А теперь все у того же Орбана хотят вдогонку выкупить блокирование финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро. Что это, если не самый настоящий «откат» в размере десяти миллиардов в пользу Будапешта из фонда с говорящим названием «сплочение».

Год назад эти деньги были заморожены из-за якобы несоблюдения венгерским правительством верховенства права, но теперь и самому ЕС на него начхать. Но уместен ли этот торг, когда по вопросу дальнейшего финансирования Киева есть и другие противники, удастся ли точно также договорится, например, с Германией, у которой случился бюджетный кризис.

И это не считая еще других неудобных «новичков» саммита. Речь о новом премьере Словакии Роберте Фицо, у которого вся предвыборная программа строилась на прекращении в том числе военной поддержки Украины. О чем он еще раз дал понять прямо в брюссельской штаб-квартире НАТО.

Такие же разногласия были и перед принятием 12-го пакета санкций, который должен вступить в действие до конца года. Не на шутку взбунтовались австрийцы, требуя для начала снять все недружественные ограничения со стороны киевских властей на работу «Райфазенбанк интернэшнл», а уж потом просить о поддержке.

И вот из-за всех этих внутренних противоречий первый день саммита даже не мог вовремя начаться, а Зеленского вообще не пустили на него — от греха подальше. Сперва он коротал время в зале ожидания польского аэропорта, общаясь по видеосвязи с главой Евросовета.

А потом немецкие СМИ отписались о вынужденной посадке самолета украинского президента во Франкфурте-на-Майне. Вот тебе и переговоры о вступлении в ЕС.

Новый раскол внутри Европы наметился настолько серьезный, что лидерам Германии, Франции и Италии пришлось проводить свой неофициальный подковерный саммит в баре роскошного брюссельского отеля «Amigo».

Те, кто подслушивал, говорят, что на столе кроме красного вина и бутылки шампанского, была все та же ситуация вокруг Украины, налоговая, миграционная и бюджетная политика ЕС. Но об этом Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Джорджиа Мелони до трех ночи предпочли соображать исключительно на троих.