Потемкинская больница: что на самом деле происходит в стационаре Рефтинского

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Неутешительный диагноз рефтинской горбольнице ставят даже не пациенты — сами медработники.

В небольшом городке Рефтинский, что в Свердловской области — второй день переполох. Все началось во время «Итогов года с Владимиром Путиным». Один из местных жителей обратил внимание президента на то, что местная больница просто не в состоянии нормально оказывать медицинские услуги. Крыша течет, унитазы не работают, катастрофически не хватает врачей.

После телетрансляции в город сразу примчались высокопоставленные чиновники из областного центра — Екатеринбурга. Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков расскажет подробности этой истории.

«Вы знаете, наверное в морге лучше, чем у нас в терапии!» — жалуется чиновнику женщина.

И такой диагноз рефтинской горбольнице ставят даже не пациенты — сами медработники больше не в силах молчать. Медсестра и уборщица наткнулись на начальство, которое показывало журналистам отремонтированный коридор, но только на одном этаже. Почему прессу не пустили в другие отделения — стало ясно через секунду.

«Мы года еще там не работаем, там уже все отваливается! Это я вам говорю, я — простая уборщица! Крыша — у нас никогда в хирургическом бывшем отделении никогда не текла, в первую же весну она потекла», — жалуется работница больницы.

Обстановка накаляется до предела. Реанимировать положение пытается главный врач, но становится только хуже.

«Унитазы засорились с первого же времени. Подождите. Это я там работаю, я за это болею», — не унимается уборщица.

Нервы не выдерживают и у сотрудников муниципальной администрации. Такого поворота в их плане явно не было, пытаются остановить съемку.

Съемочной группе «Известий» удается прорвать оборону. По обшарпанному переходу попадаем в стационар. На плачевное состояние именно этого здания один из жителей пожаловался президенту во время прямой линии.

«Вот здесь вот у нас старая-старая канализация, а это уже новые поставили, потому что здесь все забили. Ремонтные работы когда велись, вот сюда все попало и все забилось», — показывает работница больницы.

А это уже палаты пациентов: старые протекающие трубы, огромные дыры в стенах, осыпающаяся штукатурка.

«Окна — окна какие, вот прямо дует с окон отовсюду. Вот стены посмотрите, какие стены у нас тут», — жалуется пациентка.

«Очень много пафоса, очень много обещаний, а фактически работают сами сотрудники. Они выбиваются из сил, из тех возможностей, которые они имеют, они стараются, но нет таких условий, которые бы были созданы для больных, так, чтобы они себя комфортно чувствовали», — рассказала жительница Рефтинского Людмила.

Железная койка, стул и старый деревянный стол — вот и весь комфорт. И в таких условиях люди порой лежат неделями.

«Видите, подоконник какой. Может, финансов нет, почему ремонт не делается», — жалуется пациент больницы.

В прошлом году на ремонт поликлиники рефтинской больницы было выделено почти шесть миллионов рублей. На эти деньги частично обновили помещения, в частности — на первом этаже появились вот такие нежно-розовые диванчики. Правда, сами жители говорят, что больше обрадовались бы ремонту в стационаре, где его не видели уже почти полвека.

Еще одна острая проблема — нехватка кадров. Талон к узкому специалисту приходится ждать не одну неделю. А иногда и вовсе — ехать на платный прием в Екатеринбург.

«Мы можем здесь сдать анализ крови, можем пройти флюорографию, либо же обследоваться у терапевта. Также у нас присутствует хирург. Нехватка специалистов у нас катастрофична, об этом информированы все органы власти», — рассказывает автор обращения на прямую линию Егор Перминов.

Успокаивать жителей отправили регионального министра здравоохранения. По словам Андрея Карлова, о проблемах — как всегда — знали. И даже придумали решение: не искать новых врачей, а просто сделать Рефтинскую больницу филиалом районной.

«То, что мы объединили две больницы, сейчас появилась возможность совмещать и работать по скользящему графику именно в этом стационаре врачам из асбестовской больницы», — уверяет министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Запланированы и средства на капитальный ремонт. По плану он должен начаться во второй половине будущего года. И на этот раз шансы, что ремонт все-таки состоится, высоки как никогда.