Конгрессмен Хойер оценил заявление Путина о конце «халявы» для Украины

Фото: www.globallookpress.com / Alex Edelman

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Конгресс США все еще не хочет поддерживать законопроект об обеспечении Киева очередной помощью.

Один из конгрессменов США Стени Хойер прокомментировал слова Владимира Путина о конце «халявы» для украинских властей. РИА Новости поделились его цитатой.

Он раскритиковал нежелание остальных конгрессменов одобрять обеспечение Украины очередной помощью. По его мнению, именно из-за этого российский президент считает, что Запад сомневается в поддержке киевского режима.

«Путин говорит, что Запад отступает в вопросе защиты свободы», — заявил Хойер.

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