«Все верно!»: французский политик восхитился высказыванием Путина
Французский политик Филиппо счел правильным описание Путина лидеров ЕС
Фото: Григоров Гавриил / ТАСС
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Российский лидер во время итогов года подчеркнул, что европейские политики пытаются выглядеть героически как французский генерал Шарль де Голль, а на практике ведут себя как маршал Филипп Петен.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо восхитился высказыванием Владимира Путина о некоторых европейских политиках. В своем личном блоге он сообщил, что российский президент прав на все 100%.
«Путин сегодня прав на 100%, когда описывает лидеров стран ЕС!», — написал политик, подчеркнув, что в Европе очень много коллаборационистов.
Владимир Путин во время итогов года подчеркнул, что европейские политики пытаются выглядеть героически как французский генерал Шарль де Голль, а на самом деле поступают как маршал Филипп Петен.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какие социально-экономические проблемы решат после итогов года Путина.