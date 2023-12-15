Не мы начали: Владимир Путин дал оценку нынешим международным отношениям

Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people; 5-tv.ru

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Санкции и попытки международной изоляции лишь укрепили наше партнерство с другими странами.

Об отношениях Запада и России сегодня предельно четко высказался наш президент. Он напомнил, что не мы все испортили. Более того, санкции и попытки международной изоляции лишь укрепили наше партнерство с другими странами. Например, с Китаем или же государствами арабского мира. Причем Владимир Путин не исключил возобновления контактов с США, правда есть условие. Какое именно — знает корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.

Из сотен аккредитованных журналистов они были самыми желанными, но самыми неприступными спикерами в кулуарах. Корреспондент CNN держался особняком. Журналистка Sky News убегала от телекамер.

Только Путин откровенного разговора об отношениях России и коллективного Запада никогда не стеснялся. Было бы о чем разговаривать. Ведь та же Европа уже давно сама сдала Вашингтону право на независимость.

«В значительной степени они утратили свой суверенитет. Они же многие решения принимают себе во вред. Внешне ведут себя как генерал Де Голль, который боролся за интересы Франции с оружием в руках. Собрал все, что было у французов, чтобы оказать сопротивление оккупантам. А на практике ведут себя как маршал Петен, который хоть и был героем Первой мировой войны, но во Вторую стал коллаборационистом и подчинился воле оккупантов», — напомнил глава государства.

Простые европейцы отвечают на это ростом националистических настроений. Словакия выбрала премьер-министром лидера социалистов Роберта Фицо. После Орбана в Будапеште он стал вторым европейским политиком, который пошел в разрез линии Госдепа, в отношении той же Украины.

«Они не пророссийские политики, они пронациональные, они защищают свои интересы. Связано с большой зависимостью от старшего брата, от Штатов. Но мы готовы выстраивать отношения с ними. Что касается Соединенных Штатов, мы и с ними готовы выстраивать отношения. Имперская, абсолютно имперская политика мешает им самим, даже не нам, им мешает», — подчеркнул Путин.

Там, где таких преград нет, — получается строить конструктивный диалог. Вместе с Анкарой Москва придерживается единой позиции по проблеме палестино-израильского конфликта, рассказывает Путин. И раскрывает дипломатические секреты взаимоотношений.



«Мы с президентом Эрдоганом же в контакте в постоянном по этим вопросам, у нас очень схожие позиции. Думаю, что нам удастся с ним встретиться. Я действительно планирую, я и планировал недавно, у президента Эрдогана не получилось по его графику, хотя готов был слетать в Турцию. У него не получилось, не у меня, вот так бывает», — поделился глава государства.

Впрочем, в новом году встреча все равно состоится. Турция — наш надежный партнер в тех же вопросах поставок газа, который все еще очень нужен Европе. Да и Украина от него отказаться так и не смогла.

«Как только газ наш вошел на территорию Украины, он сразу расходится по всей территории страны. То, что Украина накопила за летний период в ПХГ на западной границе своей, то поступает туда, как будто это идет напрямую из Газпрома. Прежде всего, сегодня это Южная Европа. Надо сказать, зачем нам Венгрию наказывать или Словакию? У нас нет такой цели, и деньги они исправно платят, причем деньги приличные. Поэтому мы никогда ничего не делали по политическим мотивам и делать не собираемся», — напомнил президент.

Эти заявления Путина в прямом эфире транслировали ведущие телеканалы всего мира. Молниями они расходились по иностранной прессе. Вот только сам российский президент четко расставлял новые векторы российской дипломатии.

— Как вам тот факт, что Владимир Владимирович сам дал вам слово раньше The New York Times?

— Это хорошо, по-моему это правильный выбор, и для нас, и для него, — отвечает журналист китайского агентства Xinhua.

Да и двусторонняя повестка впечатляет. Товарооборот побил поставленную Путиным и Си Цзиньпина планку в 200 миллиардов долларов. Наш экономический вектор на Азию — далеко не спонтанное решение.

«Газопровод „Сила Сибири“ построили же не в связи с Украиной. Он раньше начал строиться. Почему? А потому что мы видим тенденции развития мировой экономики, создаются новые центры экономического роста, там потребитель основной возникает. Мы туда и направляем, где покупают и нефть, и газ, и уголь. И дай бог здоровья всем этим экономикам, которые потребляет наш энергоноситель, и нам за это деньги платят», — отметил российский лидер.

Это и есть те принципы, которые Россия декларирует в отношениях с миром. Честные взаимовыгодные отношения, без политических препонов. Поэтому Путин уверенно отвечает на вопрос: «Все ли мы делаем правильно?»

— Ярослав из Санкт-Петербурга: «Сейчас нашу страну и вас лично очерняют и оскорбляют в мире. Как вы думаете, в будущем житель какого-нибудь немецкого городка скажет: «Черт, а ведь Путин все делал правильно?»

— Я знаю, что не только в немецких городах, но и во многих других городах Европы и в Соединенных Штатах, да я уже и не говорю про другие регионы мира, очень многие люди считают, что мы делаем все правильно, не боимся бороться за свои национальные интересы, не покушаясь на другие при этом. И это поддерживается очень многими людьми.

Четыре с лишним часа: и зал, в котором Путин подводил итоги, практически сразу опустел. Но прозвучавшие здесь заявления еще очень долго будут отзываться в международной прессе. Владимир Путин снова продемонстрировал желание России к диалогу. Осталось дождаться, как ответят на это международные политики.