Шаг вперед: какие социально-экономические проблемы решат после итогов года Путина

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Президент отметил рост ВВП страны, инвестиции в российские компании выросли аж на 10%.

Кстати, многие зрители обратили внимание на экраны по периметру студии в гостином дворе. На них порой появлялись достаточно острые и даже провокационные вопросы от россиян — и это уже стало изюминкой этой прямой линии. Многие кадры с ними завирусилсь в соцсетях.

Ну и конечно на главные вопросы президент ответил лично. Это и растущие цены на машины, тарифы ЖКХ, ну и само собой главный тренд последних недель — яйца.

Броских нарядов стало меньше — вот что бросается в глаза. Хотя, казалось бы, теперь жестче конкуренция за микрофон. Это и пресс-конференция, и прямая линия. Жанр смешанный. Итоги года. Больше вопросов, сложнее студия.

«Традиционно во время этого мероприятия президент пользуется только блокнотом и ручкой, но с технической точки зрения здесь все очень хорошо организовано. Перед каждым ведущим есть большой планшет, на который выводится вся необходимая информация. На каждом — по несколько микрофонов, внизу у каждого — колонка, для того чтобы было хорошо слышно. Такая же есть и у президента. Ну и что касается экранов — они здесь повсюду. Буквально по всему периметру. Для того чтобы каждого, кто задает вопрос из региона, в рамках прямой линии было очень хорошо видно», — показывает корреспондент Виктор Синеок.

Тоже очень важная техническая деталь. За несколько минут до появления Путина его стул разворачивают таким образом, чтобы на него удобно было сесть сразу.

К блокноту и ручке Путин вынес еще и желтую папку. В ней — все для того, чтобы ответить на главный экономический вопрос.

— Какой, вообще, у российской экономики запас прочности?

— Достаточный для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед. Самый главный показатель — рост экономики. Рост валового внутреннего продукта по концу года ожидается 3,5%. Это хороший показатель.

Еще снизилась безработица и внешний долг страны. Но к традиционному отчету президента об экономике прилагается каскад вопросов о проблемах. Самый, пожалуй, яркий и самый чувствительный — про цены на яйца.

«Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Значит, говорят, что у них все в порядке. На что я ему отметил, честно говорю, это прямая речь: вот у граждан наших есть проблема, рост на яйцо курицы 40%, а в некоторых местах и больше. Спрос увеличился. Это был относительно дешевый белок и, в общем, популярный у граждан. Я сам с удовольствием яичницу ем. В свое время вообще мог 10 яиц сразу с утра навернуть. Вовремя не открыли импорт в должном объеме», — поделился президент.

Цена яиц всю страну волнует уже пару недель. Самый доступный белок резко подорожал. К президенту с вопросом пробилась пенсионерка Ирина Александровна из Краснодарского края. Мы отыскали ее, говорит, просто уже выхода не было.

«Я сейчас скажу: купила яйца по 220 рублей десяток», — рассказала Ирина Акопова.

После мер, которые обещал принять президент, цены на яйца должны пойти вниз. Но оказалось, дело тут не только в розничных ценах. Дефицит яиц влияет на количество вакцин от кори.

«Сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо. Нужно, чтобы его было в достаточном количестве и нужного для производства медицинских препаратов качества. Там все решения приняты, я думаю, прямо в ближайшее время проблемы такой не будет», — сказал глава государства.

Решения, как обычно это бывает в разговоре с Путиным, принимались часто в течение нескольких минут. Вот, например, школьники из Крыма попросили отремонтировать спортзал.

«Хочу к ребятам обратиться и сказать: вообще, надо развивать спорт, развивать все наши программы. А что касается конкретного вопроса в Крыму — с Сергеем Валерьевичем переговорю. Ну мы и с федеральным уровнем поможем, точечно эту проблему решим», — пообещал российский лидер.

Опережая Путина, ремонтом зала занялись крымские власти. А Народный фронт в Крыму сейчас обрабатывает и другие обращения жителей полуострова.

Но есть проблемы, которые можно решить только системно. Они актуальны особенно в новых регионах. Путину рассказали, что в мелитопольских клиниках не хватает врачей. Не приезжают.

«Надо повысить первоначальные подъемные для земского доктора, докторов — до двух миллионов рублей, а для фельдшеров — до миллиона рублей. Это будет, мне кажется, хорошим стимулом. Я обязательно с правительством это проговорю», — предложил Путин.

Видеовопросы сменялись вопросами из зала. Большие таблички приносить не разрешили, журналисты привлекали внимание Путина выкриками. Впрочем, спросить президента возможность была у многих. Глава государства даже сам иногда брал на себя функции модератора. Так, поучаствовал, например, в ценообразовании оплаты проезда по трассе Москва — Казань Сергей Викторович из Москвы. Рассказал: стоимость проезда будет около шести тысяч рублей, а Путину докладывали, что меньше.

«Я не очень понимаю, к чему шесть тысяч возникло, потому что действительно обещано было четыре», — напомнил российский лидер.

Автодор тут же выложил актуальные тарифы на участки трассы М-12. Меньше 4,5 тысячи рублей от столицы страны до столицы Татарстана. И движение откроют полностью уже в этом году. А вот на жалобы о повышении тарифов президент заметил, что растут они все же медленнее пенсий.

«Тарифы не поднимались полтора года, за это время произойдет три индексации пенсии, которые в общем будут более 23%», — подчеркнул он.

А самым запоминающимся стал, пожалуй, вопрос про двойника. Студент из Санкт-Петербурга сделал дипфейк для пущего эффекта.

«Вот я смотрю, вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом, но я подумал и решил, что быть похожим на меня и говорить моим голосом должен только один человек, и этим человеком буду я», — отметил глава государства.

Настоящий Путин отвечал на вопросы больше четырех часов. Несколько раз за время разговора признавался: в том, что делает, он абсолютно уверен. И ушел гнуть свою линию после того, как дал все ответы, на которые хватило времени.