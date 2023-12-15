На Солнце произошла самая сильная вспышка за последние шесть лет

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Чем это грозит и как повлияет на нашу планету?

Накануне случилась самая сильная за последние шесть лет вспышка на Солнце. Эти данные удалось зафиксировать центру погоды «Фобос».

«Сегодня, около 20 часов по московскому времени, на Солнце зафиксирована сильная вспышка интенсивностью Х2,8», — сообщили в пресс-службе.

Последний раз похожая мощность фиксировалась аж в 2017 году. По заявлениям метеорологов, обычно такая солнечная активность свидетельствует о появлении магнитных бурь.

Астрофизики объяснили, что событие относится к «чрезвычайно заметным и сильным» и подтверждает ранее высказанные предположения о росте солнечной активности, пик которой должен прийтись на первую половину 2024 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем удивят небеса в 2024 году.