Непростое решение: в Пентагоне собираются делать связанный с Украиной выбор

Пентагон: США придется выбирать между своей боеготовностью и помощью Украине

Фото: www.globallookpress.com / Tech. Sgt. J.D. Strong Ii

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Накануне республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах на нужды Украины.

Соединенные Штаты Америки (США) встанут перед непростым выбором между поставками оружия на Украину и развитию собственной боеготовности. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в беседе с журналистами сообщил, что необходимость связана с исчерпанием денег на поддержку киевского режима.

«В конечном счете мы начнем принимать решения относительно собственной боеготовности и нашей способности продолжать поддержку Украины тем образом, который необходим на поле боя», — заявил он на брифинге.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Конгресс США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2024 год.