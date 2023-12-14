Бастрыкин взял на личный контроль меры реагирования на заданные президенту вопросы

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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По поводу не отремонтированного спортзала в Крыму уже организована проверка.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль меры реагирования на заданные президенту Владимиру Путина во время прямой линии вопросы. Эту информацию сообщили агентству ТАСС в СК РФ.

По поводу не отремонтированного спортзала в Крыму уже организована проверка. Так же председатель СК РФ поручил некоторым руководителям следственных управлений регионов подготовить доклады по Республике Крым, Севастополю и Волгоградской с Ивановской областям.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Владимир Путин подвел итоги 2023 года.