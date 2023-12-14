Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

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Адмирал также предположил, при содействии каких стран может провестись встреча.

Мирные переговоры между Россией и Украиной по конфликту могут состояться через год, но есть загвоздка: такой прогноз реален при достаточной поддержке Запада. Об этом заявил экс-главнокомандующий ВС НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис в статье для агентства Bloomberg.

«Если Запад продолжит поддержку, независимо от результатов выборов в США — что не факт, но все еще разумное предположение — шансы резко повышаются на раунд значимых мирных переговоров через год», — написал он.

По словам адмирала, если Украина заручится военной поддержкой от США и Евросоюза, которой хватит на год, то у нее будет «запас возможностей держаться» до того, как в Штатах пройдут президентские выборы в ноябре 2024 года. Так, уточнил Ставридис, президенту Незалежной Владимиру Зеленскому можно надеяться, что у него есть еще 12 месяцев для продолжения боевых действий.

Ставридис также считает, что переговоры могут пройти при содействии ООН или же при участии одновременно стран и блоков, например, США, Китая, Индии или Европейского союза. Однако же Зеленский уже считается в Америка «нежелательным вестником».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе назвали переговоры единственным способом достичь мира на Украине.