Посол РФ был вызван в МИД Румынии из-за падения беспилотника

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Как отреагировали на инцидент в НАТО?

Российский посол в Румынии Валерий Кузьмин был вызван в здание МИД страны после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) недалеко от населенного пункта Гринду. Об этом сообщает румынское министерство.

В публикации указано, что Бухарест решительно протестует в связи с произошедшим. По данным внешнеполитического ведомства, на территории республики потерпел крушение беспилотник, предназначенный для атаки на один из портов Украины.

В Минобороны Румынии ранее заявили, что в ночь с 13 на 14 декабря радарам удалось зафиксировать нарушение воздушного пространства страны. Румынские истребители F-16 были подняты в воздух с авиабазы Фетешть, а также немецкие Eurofighter — с базы Михаил Когэлничану. К утру в четырех километрах от поселка Гринду была обнаружена воронка, которая образовалась в результате падения БПЛА.

Официальный представитель НАТО Дилан Уайт в своем аккаунте в социальной сети X прокомментировал ситуацию. Он написал, что в альянсе нет подтверждений о том, что российская сторона совершила умышленную атаку на страну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ начали устанавливать «зубы дракона» на северной границе.