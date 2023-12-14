Авторам пентаграммы на двери военкора «Известий» продлили арест

Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Belcher; Telegram / Московские суды общей юрисдикции; 5-tv.ru

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На сколько месяцев решено увеличить им срок пребывания под стражей?

Щербинский районный суд Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении авторов пентаграммы, нарисованной на двери военкора «Известий» Валентина Трушнина. Соответствующее решение было принято 14 декабря. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Постановлением суда Ремневу В. и Агибаловой С. продлена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 марта 2024 года», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что Владислав Ремнев и Светлана Агибалова обвиняются по трем статьям УК РФ: «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», «Вандализм», и «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

Напомним, пентаграмма со свиной головой на двери квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина появилась 18 октября. Помимо рисунка, на полу были расставлены свечи. Сам Трушин в этот момент находился в рабочей командировке в Израиле. Были возбуждены уголовные дела по сразу по нескольким статьям.

По словам Ремнева, на преступление они пошли по заданию, полученному через социальные сети от представителя Украины. За выполненные задания они получали деньги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авторы пентаграммы на двери военкора «Известий» взяты под стражу.