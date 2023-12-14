Мудрость, прошедшая века: какие книги Путин цитировал в своих выступлениях

Путин цитировал в своих выступлениях Сента-Экзюпери, Лермонтова и Книгу Перемен

Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров

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Выражениями каких авторов дополняет свою речь президент России?

Владимир Путин хранит том с произведениями великого русского поэта и прозаика Михаила Лермонтова уже много лет и периодически перечитывает. Об этом российский лидер рассказал во время подведения итогов 2023 года. Какие еще книги читает президент и строчки из каких произведений цитирует в ходе своих выступлений — в материале 5-tv.ru.

Произведения Михаила Лермонтова

Великий русский классик Михаил Лермонтов — гениальный писатель, который заслуживает особого внимания. Об этом Владимир Путин рассказывал еще в 2016-м, когда беседовал с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года России».

«У меня на столе лежит постоянно Лермонтов для того, чтоб подумать о чем-то, отвлечься и вообще попасть в другой мир — полезный, красивый и интересный», — говорил президент РФ.

В 2016-м глава государства продекламировал строки стихотворения «Родина».

«Люблю Отчизну я…» — напомнил Путин учителям одно из великих произведений Лермонтова.

А во время «Итогов года» Путин подчеркнул, что очень интересно понять, каким образом мыслили люди того времени и какие ценности у них были.

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«И мертвым, и живым» Тараса Шевченко

В 2017-м Владимир Путин в ходе ежегодной «Прямой линии» прокомментировал высказывание действующего тогда президента Украины Петра Порошенко о желании получить безвизовый режим со странами Евросоюза. В ответ российский лидер процитировал поэта XIX века Тараса Шевченко.

«Доборолась Украина до самого края, и хуже ляхов распинают ее собственные дети», — продекламировал знаменитые строки Владимир Путин.

«12 стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова

В 2019-м Владимира Путина приглашали приехать в США. В ходе Международного арктического форума в Санкт-Петербурге главу государства спросили о возможности его визита в Вашингтон

«У нас есть хорошая книга «12 стульев», и там есть такая фраза: приезжайте в гости, старушка мама будет очень рада, но адреса не оставила. «Ситуация должна созреть», — сказал Путин.

Кстати, тогда российский лидер в Соединенные Штаты не поехал.

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Французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери

В 2020-м Владимир Путин выступил перед участниками дискуссионного клуба «Валдай». В ходе обсуждения мер по охране окружающей глава государства призвал к отказу от «неумеренного, ничем не ограниченного потребления в пользу рачительной, разумной достаточности» и посоветовал не забывать о природе.

«Есть такое твердое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету. <…> Это очень скучная работа, но совсем не трудная», — процитировал Путин слова из повести Сент-Экзюпери «Маленький принц».

«Книга Перемен» — свод китайских философских текстов

Весной 2023 года во время визита китайского лидера Си Цзиньпина в Россию Владимир Путин отметил перспективы сотрудничества РФ и КНДР, а также безграничные возможности, которые несет развитие двусторонних отношений. Говоря об этом, президент процитировал Книгу перемен — свод мудростей китайской цивилизации.

«Если у людей есть общность в душе, то их общая сила настолько велика, что может разрубить самый крепкий металл, преодолеть любую преграду», — процитировал Путин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин подвел итоги 2023 года.