Шеф-повар после прямой линии президента поделился рецептами блюд из десяти яиц

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

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Какие блюда можно приготовить из десятка яиц? На этот вопрос Газета.ру после пресс-конференции Владимира Путина ответил шеф-повар одного из московских ресторанов Сергей Волконенков.

Отвечая на вопрос о повышении цен на яйца, президент сказал, что раньше мог с утра навернуть десять яиц. Главный повар ресторана поделился тремя рецептами, в которых используется много яиц.

Три рецепта от шеф-повара

Начал список специалист с салата «Мимоза». Для него понадобится от четырех яиц. Первым делом нужно запечь картофель и морковь, отварить яйца, затем добавить немного лука-шалот, лосося горячего копчения. Все мелко нарезаем, заправляем майонезом, накладываем слоями яичный белок, верхний слой из желтка украшаем красной икрой и укропом.

Собеседник издания также посоветовал приготовить оригинальную глазунью. Для нее потребуются яйца целиком.

Профессионал признался, что это блюдо он всегда готовит с добавлением куриного филе, пассированных овощей. В частности, томатов, лука и болгарского перца.

«Сначала обжариваем овощи и курицу, добавляем сверху яйца, доводим до готовности, чтобы желток оставался нежным, сверху посыпаем щедрым количеством пармезана и съедаем с хлебом», — объяснил Волконенков.

В заключение он привел рецепт десерта с высоким содержанием яиц, а именно шарлотки. По словам кулинара, яйца необходимо соединить с сахаром, добавить немного молока и муки, должно получиться жидкое тесто. Нарезанные яблоки сверху поливаем тестом и отправляем в духовку. После выпекания пирог нужно перевернуть, сверху «приправить» корицей и сахарной пудрой.

Ранее 5-tv.ru писал, что власти нашли способ снизить цены на яйца.