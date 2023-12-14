«Ситуация ухудшается»: в ООН назвали Газу непригодной для жизни

Генкомиссар ООН Лаццарини: Газа уже не пригодна для жизни

Фото: www.globallookpress.com / Yasser Qudih

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Какая обстановка сейчас фиксируется в этом регионе?

В Газе в настоящий момент невозможно жить, это место непригодно для таких целей. Такое заявление сделал генкомиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лаццарини.

«Я вернулся из Газы, чтобы принять участие в этом форуме. Это был мой третий визит на место с начала войны. И с каждым разом ситуация ухудшается. Сегодня Газа больше не является пригодным для жизни местом», — сообщил он на пресс-конференции в Женеве.

Инфраструктура также уничтожена и на юге сектора, в Рафахе, добавил генкомиссар.

В начале октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ракетные удары Израиля по больницам, школам, а также поблизости от лагерей беженцев вызвали осуждение у мировой общественности. Только США сохранили видимый нейтралитет, но раз за разом препятствовали принятию резолюции ООН по войне в секторе Газа.

С 24 по 30 ноября действовало временное перемирие между Израилем и ХАМАС, заключенное для обмена десятками заложников и арестованных, но продлить его не удалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин в ходе подведения итогов 2023 года сравнил ситуацию в секторе Газа и на Украине.