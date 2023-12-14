«Абсурд»: разведка узнала, что ЦРУ планирует создать «Российскую республику»

Фото: www.globallookpress.com / Olivier Douliery

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Американская служба уже прорабатывает проект этой «виртуальной» страны. Что это значит?

ЦРУ намерено создать антипод России за ее пределами — некую «Российскую республику» с временной администрацией. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«ЦРУ прорабатывает проект создания за пределами РФ виртуального и якобы легитимного государства, так называемой Российской республики», — прокомментировал он, назвав эту историю «абсурдной».

Глава СВР отметил, что американское агентство даже придумало для этой республики некое временное руководство.

Нарышкин сегодня, 14 декабря, принял участие в XIX совещании руководителей органов безопасности и разведслужб СНГ. Представители ведомств из стран-участниц международной организации встретились в белорусском Минске.

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