«Женщина вне возраста»: Эвелина Бледанс омолодилась в элитной клинике

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

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Знаменитость давно бросила воевать со временем и начала играть с ним в одной команде.

Актриса, певица и телеведущая Эвелина Бледанс не забывает следить за красотой и уделяет достаточно внимания своему лицу. Как пишет URA.RU, на днях 54-летняя знаменитость посетила клинику в Сургуте, чтобы сделать LPG-массаж лица.

LPG-массаж лица — аппаратная методика, применяемая для коррекции лица и тела. Как рассказали изданию сотрудники клиники, Бледанс пришла на бьюти-процедуру, когда была в городе по случаю корпоратива.

Знаменитость считает, что возраст — не враг женщины, а ее главный помощник и партнер. Она давно бросила воевать со временем и начала играть с ним в одной команде, дружить и любить его.

«Я искренне считаю себя женщиной вне возраста. Я никогда не мерила себя, сколько мне лет, никогда не ощущала себя на свой возраст. И если еще лет десять назад мне говорили „конечно, тебе легко жить с такими внешними данными“, то сейчас, дорогие, спустя столько лет вряд ли кто-то может сказать, что это заслуга только моей генетики или природы», — заявила однажды Бледанс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 54-летняя Эвелина Бледанс раскрыла интимный секрет.