Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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О чем говорил глава государства в ходе прямой линии?

Огромное количество вопросов и обращений были посвящены и социальной сфере. Владимир Путин неоднократно останавливался на поддержке различных категорий граждан.

Помощь пенсионерам, льготы для участников СВО и ипотека для молодых семей — все это в центре внимания и президента, и правительства. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин собрал основные заявления главы государства.

Эта пресс-конференция президента — первая после начала спецоперации. И здесь говорят о том, что волнует каждого и на фронте, и в тылу.

Военкор Дмитрий Кулько только вернулся с фронта. И его вопросы от тех, кто прямо сейчас защищает Родину на передовой.

«Дронов, Владимир Владимирович, до сих пор не хватает на фронте, бойцы постоянно просят помочь», — говорит он.

«У нас все-таки линия фронта, вы знаете сколько? Почти две тысячи километров и, конечно, точно совершенно, не везде все вовремя поставляется. Но и собственное производство растет и закупается — в том числе, кстати говоря, частным образом многое за границей закупается. Государством, Министерством обороны, промышленность активно работает в этом направлении. <…> Что касается того, что люди откликаются. <…> Я просто от всего сердца хочу поблагодарить наших граждан, которые так неравнодушны и сердечно относятся к фронтам, к нуждам наших ребят, которые сражаются за интересы России. Свыше десяти миллиардов рублей пожертвований», — отметил глава государства.

Еще одна нерешенная проблема: статус бойцов Народной милиции до сих пор не приравнен к статусу военнослужащего. То же самое касается и участников спецоперации из ЧВК.

«13 ноября 2022 заключил контракт с частной военной компанией сроком на шесть месяцев. По возвращению домой обратился в военный комиссариат города Искитима для получения удостоверения ветерана боевых действий, на что получил отказ», — пожаловался боец ЧВК Сергей Соболев.

«И среди моих близких дети там воевали в частных военных компаниях. Но у меня среди тех людей, которые меня окружают и работают, вот рядом со мной тоже, там есть и были. Были близкие люди, которые там ушли из жизни, отдали жизнь за родину, воюя в рамках этой частной военной компании. И их права без всяких сомнений должны быть восстановлены. Они имеют право на все льготы социальные, на любую форму поддержки со стороны государства, которые пользуется другие участники боевых действий», — подчеркнул Путин.

В новых российских регионах, там, где совсем недавно шли бои, конечно, не все гладко. Вот врач из запорожского Мелитополя сетует на серьезный кадровый голод — президент обещает помочь.

«У нас льготная ипотека для этих регионов есть, она 2%. <…> Проблема в том, что эта льгота действует только на новое жилье, а нового жилья там строится, мягко говоря, немного. Поэтому надо бы так же, как на Дальнем Востоке распространить это на вторичный рынок», — говорит президент.

Не только в Киеве, но и на Западе многие понимают, что на самом деле сейчас происходит: исторически юго-восток Украины — российская земля. И если бы не Майдан, подожженный рукой США, обстрелы Донбасса и Минские соглашения, что обернулись большим обманом, никакой необходимости в специальной военной операции не было бы.

«То, что сейчас происходит — это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями. Когда братья оказались по разную сторону. <…> После госпереворота 2014 года нам стало ясно, что нам не дадут просто силовым образом не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной. Госпереворот, на который потратили, как американцы сказали, пять миллиардов, публично сказали, не постеснялись даже», — подчеркнул российский лидер.

Санкции, которые, по мнению их авторов, должны были парализовать нашу экономику и заставить Россию отступить назад, на самом деле стали стимулом для развития. У нас растет машиностроение, появляются собственные IT-технологии, развивается внутренний туризм.

«В этом году курорты Кубани побили очередной и в этом году уже такой исторический рекорд — 17,5 миллиона туристов. <…> Владимир Владимирович, есть ли на федеральном уровне планы по развитию транспортной доступности юга страны?» — спросили из Краснодара.

«Движения и железнодорожных, и автомобильных — все это развивается, вы упомянули и про высокоскоростную дорогу. Да, она у нас планируется, первый этап — это „Москва — Петербург“, потом и на юг. <…> Что касается транспортно-пассажирских потоков — он увеличивается. Вот абсолютный рекордсмен — это перевозки пассажиров авиационным транспортом, 16% с лишним», — говорит Путин.

Конечно, традиционно людей волнует то, что определяет качество их жизни. Это медицина, ЖКХ, пенсии и зарплаты.

Для многих людей прямая линия — возможность решить проблему, на которую в регионе годами не обращают внимания. Ведь любая новость, дошедшая до президента, тут же придает ускорение чиновникам.

Цены на яйца, например растут как в сказке про Курочку Рябу.

«Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами, значит, они говорят, что у них все в порядке, на что я ему отметил, честно говорю, прямо это прямая речь, говорю: „Вот у граждан наших есть проблема, рост на яйцо курицы 40%, а в некоторых местах и больше“. <…> Сожалею, приношу свои извинения на этот счет, это сбой в работе правительства», — поделился президент.

Порой люди рассказывают о ситуациях, которые кажутся и вовсе из ряда вон. Вот — спортивный зал в Судаке — в таких условиях здесь вынуждены заниматься дети.

А вот министр спорта Крыма во время прямой линии выложила в Telegram пост в люксовой одежде от Chanel и Prada.

«У нас в прошлые годы где-то 1,5 миллиарда, даже больше, по-моему, 1,7 миллиарда выделяли на развитие из федерального бюджета регионального и муниципального спорта. В этом году там нет даже 700 миллиардов, в этом бюджете. Нам надо обязательно к этому вернуться. <…> А что касается конкретного вопроса в Крыму, и с Сергеем Валерьевичем переговорю. Ну мы и с федеральным уровнем поможем, точечно эту проблему решим», — пообещал глава государства.

Зарабатывают чиновники по-разному — некоторые, например, поднимая тарифы. Проехать от Москвы до Казани по новой скоростной трассе — удовольствие не из дешевых.

«5600 рублей Москва-Казань. <…> До Крыма сейчас доехать меньше четырех тысяч рублей, хотя до Крыма путь весьма не близкий», — посетовал мужчина по имени Сергей.

«По моим данным, это должно быть не больше 4,5 тысячи, но проверю обязательно, Сергей. А так, в целом, платные дороги, они платными могут быть только тогда, когда есть альтернативные пути, так по закону, поэтому всегда есть возможность не платить и проехать бесплатно, но там свои сложности», — ответил президент.

Глобальный разворот на Восток — значит ли он, что с Европой Москва больше не работает, — интересуются французские СМИ. Россия открыта к партнерству, Запад сам себя изолировал.

«С какого-то момента президент Франции прекратил с нами отношения. Не мы же прекратили, не я прекратил — это он прекратил. Если интерес есть, пожалуйста, мы готовы. Интереса нет — мы обойдемся. Вот и все. Ничего здесь такого необычного нет. Мы не уклоняемся от этих контактов, но и если европейские страны, и президент Франции, в частности, не желают с нами общаться — нет. На нет и суда нет», — категорично заявил Путин.

Современная геополитика как никогда похожа на шахматную доску. Против России играют гроссмейстеры из ЕС и НАТО, но даже этот зал показывает, у кого на поле больше фигур.