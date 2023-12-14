«Новая система»: Путин рассказал, с чем ВСУ имеют дело в зоне конфликта

Путин: почти все российские бронемашины оснащены системой РЭБ «Лесочек»

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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Что имеют в своем арсенале российские войска?

Практически все российские бронемашины сейчас оснащены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Лесочек». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время «Итогов года».

«Лесочек» — новая система, практически на все бронемашины ставится, насколько это возможно, конечно», — прокомментировал он.

Глава государства подчеркнул, что вооружение ВС РФ «Лесочком» будет продолжаться и наращиваться.

Путин также рассказал, что ситуация с поставками дронов на фронт заметно улучшилась. Линия соприкосновения в зоне СВО довольна большая — почти две тысячи километров. Это порой затрудняет обеспечение солдат всем необходимым. Однако, отметил президент, объемы производства оружия, а также его закупки растут.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин раскрыл, как борется со стрессом и попытками давления.