Комета размером с Эверест и четыре знамения: чем удивят небеса в 2024 году

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Какие сюрпризы стоит ожидать из космоса?

В будущем году Меркурий окажется в ретроградной, неприятной для людей позиции, целых четыре раза. Нужно ли бояться этого и какие красивые явления ждут нас в 2024-м, рассказывает издание KP.RU.

Меркурий не даст расслабиться

Первый ретроградный период (Меркурий в Козероге и Стрельце) стартует уже 13 декабря, а закончится в начале следующего года. Это время опасно тем, что люди будут чувствовать колоссальный прилив сил.

Но, к сожалению, это будет лишь иллюзией. Поэтому необходимо убавить порывы — намерения могут не сбыться.

С 1 по 24 апреля быстрая планета окажется ретроградной в Овне. Этот период ознаменуется конфликтами.

Необходимо стараться быть терпеливее. Ретроградное движение по Льву Меркурий также нагрянет с 4 по 27 августа.

Это ударит по любовным отношениям. В данном случае поможет исключительно терпение.

С 25 ноября по 15 декабря Меркурий снова предпримет попятное движение по Стрельцу. В эти дни рисковыми будут путешествия — откладывать поездки не рекомендуется, но при этом нужно тщательно предусмотреть надежность билетов и бронирования.

Дни затмений

В новом году ожидаются четыре затмения, что немного по сравнению со стандартными значениями. Причем в 2024-м все они будут плохо видны.

В полнолуние 25 марта Луна погрузится в земную полутень, правда, практически целиком. В нашей стране свидетелями природного явления станут жители Дальнего Востока.

Это даст старт коридору затмений, потому что в новолуние, 8 апреля, случится солнечное затмение в полном объеме. В осенний период пара затмений также образует коридор.

При этом 18 сентября грядет лунное затмение, оно будет частным, то есть Луна частично погрузится в тень Земли. За ним смогут наблюдать в Европейской части России и до Западной Сибири, но в целом видимость будет недоступна.

В начале октября спрогнозировано кольцеобразное затмение Солнца, однако россияне его не увидят.

Танец Луны и планет

Отмечается, что в первые месяцы 2024-го в небе по-прежнему будет преобладать Юпитер. Именно с ним встретится Луна в середине января, февраля, марта и апреля.

А в завершении года будет наблюдаться цикл сближений Сатурна с Луной. Это произойдет 17 сентября, 14 октября, 11 ноября и 8 декабря.

А 4 декабря Луна сойдется с Венерой, что станет очень красивым зрелищем. Кроме того, Луна должна закрыть собой планеты (кроме Юпитера), и не однократно: так, будет по два покрытия Марса и Венеры, и десять покрытий Сатурна.

Время комет

В грядущем году ожидается минимум двух комет. Весной вспыхнет 12P/Pons-Brooks, гигантская комета размером с Эверест.

Сообщается, что она будет видна невооруженным глазом. А осенью на небе появится комета C/2023 A3.

Ее открыли в этом году, а в последний раз она была у Солнца 80 тысяч лет назад. С 12 октября, встретившись с Солнцем, она покажется в северном полушарии, и вот здесь будет самое интересное: полагается, что небесный объект будет виден без биноклей.

Ранее 5-tv.ru писал, что принесет ретроградный Меркурий в декабре-2023.