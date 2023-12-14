Путин об отношениях России и Франции: «Не мы уклоняемся от контактов»

Фото, видео: www.globallookpress.com / TASS Host Photo Agency; 5-tv.ru

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Президент России прокомментировал разрыв отношений между странами.

Владимир Путин рассказал, что до недавнего времени отношения России и Франции можно было назвать добрыми и рабочими, как с точки зрения двусторонней повестки, так и в вопросах международного взаимодействия. Это подтверждают и взаимные официальные визиты лидеров стран. Об этом президент рассказал во время «Итогов года».

Однако Путин напомнил, что это президент Эмманюэль Макрон прекратил общение с Россией, и сейчас можно говорить о том, что отношений нет.

«Мы не уклоняемся от этих контактов», — подчеркнул президент РФ.

Также Путин отметил, переживаний из-за разрыва отношений нет.

«Нам есть, чем заняться», — добавил президент.

При этом Владимир Путин заявил, что Россия всегда готова к возобновлению отношений между странами, если руководство Франции покажет заинтересованность.

«Итоги года с Владимиром Путиным» — это объединенный формат традиционной прямой линии и пресс-конференции президента РФ. О том, что они в 2023 году пройдут в совмещенном формате, рассказывали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что у мероприятия нет ограничения по времени, и пообещал, что оно будет весьма продолжительным и содержательным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поддержка России по всему миру растет в геометрической прогрессии.