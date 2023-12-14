Из-за Украины? Путин назвал причину вспышки кори в России

Фото, видео: © РИА Новости / Игорь Зарембо; 5-tv.ru

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Президент пообещал в кратчайшие сроки решить проблему с нехваткой вакцин.

Вспышка кори в России началась из-за переехавших в страну украинцев. В Незалежной низкий уровень иммунизации, пояснил президент РФ Владимир Путин во время подведения итогов 2023 года.

«К сожалению, это связано с низкой иммунизацией в тех странах, откуда прибывают трудовые мигранты. И с Украины. Миллионы людей переехали к нам с Украины», — прокомментировал глава государства.

Президент также отметил, что недостаток вакцин от кори сейчас связан с неким техническим сбоем. Он вскоре будет устранен, и вопрос вакцинирования будет обязательно решен.

Всплеск заболеваемостью корью был зафиксирован минувшим летом в нескольких регионах РФ. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

«Итоги года с Владимиром Путиным» — это объединенный формат традиционной прямой линии и пресс-конференции президента РФ. О том, что они в 2023 году пройдут в совмещенном формате рассказывали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что у мероприятия нет ограничения по времени, и пообещал, что оно будет весьма продолжительным и содержательным.

Главными темами вопросов в этом году, как отмечал Песков, стали специальная военная операция (СВО), экономика, политика, социальная сфера, инфраструктура, медицина и международные отношения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин объяснил резкий рост цен на яйца и курицу.