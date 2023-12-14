«Будем-будем летать»: в России выпустят больше тысячи самолетов к 2030 году

Путин: к 2030 году Россия произведет более одной тысячи самолетов

Фото, видео: Романенко Эрик / ТАСС; 5-tv.ru

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При этом парк в стране воздушных судов перегружен, добавил Владимир Путин.

Планируется, что Россия произведет более одной тысячи самолетов к 2030 году. Такое заявление сделал президент нашей страны Владимир Путин в ходе подведения итогов 2023 года.

«Надеюсь, что все планы, а мы планируем произвести свыше тысячи собственных самолетов к 2030 году… будут реализованы, будет на чем летать и специалистам, летчикам, и пассажирам», — сказал он.

По его словам, сейчас слишком много самолетов иностранного производства, а России следует развивать собственное самолетостроение. О создании рынка для отечественной техники постоянно идут разговоры, а теперь нужно позаботиться об этом, хотя парк сейчас в стране воздушных судов очень перегружен.

«Будем-будем, конечно, будем (летать. — Прим. ред.)», — подчеркнул Путин, отвечая на вопрос про будущее российской гражданской авиации.

Президент добавил, что планируется произвести самолеты МС-21, переоборудовать имеющиеся воздушные суды с отечественными двигателями, а также выйти на выпуск ПД-35 с мощной тягой, чтобы нарастить число дальнемагистральных самолетов, включая Ил-96-400.

«Итоги года с Владимиром Путиным» — это объединенный формат традиционной прямой линии и пресс-конференции президента РФ. О том, что они в 2023 году пройдут в совмещенном формате, рассказывали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что у мероприятия нет ограничения по времени, и пообещал, что оно будет весьма продолжительным и содержательным.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВКС России получили партию новейших Су-34.