Фото: Zuma / ТАСС

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Президент РФ напомнил, что Юго-Восток современной Украины — исторически российские территории.

Владимир Путин назвал Одессу настоящим русским городом. Об этом президент России заявил в ходе пресс-конференции 14 декабря 2023 года, прямую трансляцию которой вы можете посмотреть здесь.

«Одесса — вообще русский город, мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают. Нет, напридумывали всякую чушь историческую», — говорит президент РФ.

Кроме того, Юго-Восток современной Украины, как подчеркивает Путин, также исторически российские территории. И ни Крым, ни Причерноморье не имеют отношения к Украине. Этим и объясняется пророссийские настроения, всегда царящие среди местного населения.

Также Путин напомнил, что Украина получила эти территории от Владимира Ленина.

«Итоги года с Владимиром Путиным» — это объединенный формат традиционной прямой линии и пресс-конференции президента РФ. О том, что они в 2023 году пройдут в совмещенном формате, рассказывали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что у мероприятия нет ограничения по времени, и пообещал, что оно будет весьма продолжительным и содержательным.

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