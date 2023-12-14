«Противник вымотался»: Герой России Курбанов о ситуации под Угледаром

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

Под прикрытием танкистов штурмовые отряды продвигаются вперед, буквально изматывая врага.

На угледарском участке фронта активно работают соединения морской пехоты Тихоокеанского флота. Под прикрытием танкистов штурмовые отряды продвигаются вперед, буквально изматывая противника.

Ну а между боями — обустройство быта на новых позициях, задача — превратить обычную землянку в надежное и комфортное укрепление. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков увидел, как живут бойцы, когда возвращаются с передовой.

Мы на позициях 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Штурмовые группы прикрытия — они страхуют угледарский фронт.

Танковые подразделения — это главная ударная мощь. Они и обороняются, и атакуют, помогая нашей пехоте продвигаться вперед.

Тайный обходной путь до Угледара, впереди — боевые машины пехоты и бронетранспортеры. В арьергарде — танковые соединения, они прикрывают основную группу.

Под колесами — липкий чернозем, но это никак не мешает продвижению вперед. Танки скрытно подбираются к угледарской линии обороны ВСУ.

Общевойсковой бой за безымянную, но стратегически важную лесополосу. Тесный контакт — до противника не больше километра, наши штурмовые группы идут вперед, а танкисты стреляют по противнику в упор прямой наводкой.

«Противник полностью вымотался, много людских потерь потерь, вооружения и техники. У нас тактический успех. <…> Где противник слабеет, мы принимаем решение о наступательных действиях», — отметил Герой России, начштаба танкового батальона 40-й бригады морской пехоты ТОФ Руслан Курбанов.

Боевых выездов сейчас даже больше, чем во время попытки контрнаступления ВСУ, и это хороший знак — значит, наша пехота из обороны переходит в атаку. Встречаем бойцов с передовой и вместе с ними едем в базовый лагерь танковой роты.

Танкисты, поддерживая основные войска, часто меняют позиции, с которых ведут огонь. Сейчас обустраивают новый зимний лагерь, особое внимание — безопасности и военному быту.

Резко похолодало, вовсю готовятся к зиме. Больше напоминают двухкомнатные квартиры, есть даже обогреватель, так что тепло и сухо.

Блиндажи строят из бревен, дополнительно обшивают деревом. Командир танка, наводчик и механик-водитель живут здесь втроем.

Места много, сухо и тепло — к зиме готовились еще с лета. Утеплили блиндаж, внутри сделали теплоизоляцию, поставили керосиновые печки.

«Вот мое спальное место. Здесь наводчик, здесь механик. Из досуга в свободное время у нас ТВ», — говорит командир танка с позывным «Адам».

Ничем не примечательное здание. Внутри — полноценная душевая, раковина, стиральная машина и душ.

Ну и, конечно, как же без столовой. Наводчик танка Т-80 БВМ, он же внештатный повар, сейчас как раз готовит обед на всю роту.

«Экипажи у нас интернациональные. Иногда готовится азербайджанская кухня, иногда русская. Халяльная пища. <…> Порции больше, кому надо — две, три», — сказал наводчик танка с позывным «Мавр».

Редкая возможность перевести дух в комфортных военно-полевых условиях. В этом базовом лагере бойцы бывают нечасто.

Почти все на передовой. Пушечными ударами днем и ночью прикрывают нашу пехоту под Угледаром.