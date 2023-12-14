Путин заявил о необходимости повысить подъемные по программе «Земский доктор»

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; 5-tv.ru

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Сколько средств предлагается выплачивать врачам и фельдшерам?

В России необходимо повысить подъемные для врачей и фельдшеров по программе «Земский доктор». Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе подведения итогов 2023 года.

«Нужно, может быть, так же, как на Дальнем Востоке, повысить первоначальные подъемные для „Земского доктора“: для докторов — до двух миллионов рублей, а для фельдшеров — до миллиона рублей», — сказал он.

По мнению Путина, это будет хорошим стимулом. И хотя бюджет уже принят, можно подумать о повышении подъемных и сформулировать решение «на самую ближайшую перспективу».

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