Всех обманул? Появились первые детали о новом фильме Ларса фон Триера

Фото: www.globallookpress.com / Stefanie Rex

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Помешает ли режиссеру недавно диагностированный недуг?

Датский режиссер Ларс фон Триер работает над новым фильмом, несмотря на заявление об уходе из кино. Об этом сообщил портал World of Reel.

Кинодеятель говорил, что собирается взять «перерыв» в своей творческой деятельности. Однако, как сообщает издание, на данный момент режиссер трудится над новым проектом.

Детали о фильме в настоящее время не раскрываются. Работа над сценарием картины близка к завершению и, возможно, в следующем году, фон Триер уже приступит к съемкам.

Последний полнометражный фильм режиссера «Дом, который построил Джек» вышел в 2018 году, а в 2022-м свет увидел телесериал «Королевство. Исход». В том же году у фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона, что стало большим шоком для фанатов.

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