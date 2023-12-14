«Пихают на истребление»: Путин заявил, что Киев кидает боевиков на плацдарм

Путин: боевики ВСУ попали в Крынках на левом берегу Днепра в огневой мешок

Фото, видео: Reuters / KUBA STEZYCKI; 5-tv.ru

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Зачем киевский режим делает это?

Украинские власти пихают своих боевиков на истребление на плацдарм в Крынках на левом берегу Днепра. Заявил об этом президент РФ Владимир Путин в ходе подведения итогов 2023 года.

Отвечая на вопрос о том, что, вероятно, у Киева появился некий плацдарм на левом берегу Днеправ, Путин рассказал о последней попытке ВСУ прорваться на эту территорию и обеспечить себе движение в направлении Крыма. Об этом всем известно, подчеркнул президент. Украинские войска зашли на этот небольшой участок, но ведь «это дорога в один конец».

«Даже не знаю, зачем они это делают. Они пихают своих людей просто на истребление», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что в результате российская армия потерпела «потери санитарные», а у ВСУ — десятки погибших, поскольку украинские боевики попали в огневой мешок.

Их туда кидают «только по политическим соображениям». По словам Путина, это связано с тем, что пока украинские власти разъезжают с официальными визитами в другие страны, нужно показать, что у ВСУ есть какие-то шансы добиться целей любой ценой, не считаясь с потерями.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Спустя почти полтора года проведения спецоперации украинская сторона начала контрнаступление. Владимир Путин подтвердил его начало 4 июня. Согласно последним данным Минобороны РФ, только за четыре месяца контрнаступления потери Украины составили свыше 90 тысяч боевиков. Армии РФ также удалось уничтожить 1900 бронемашин и порядка 600 танков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил о единстве русского и украинского народов.