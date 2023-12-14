«Война между братьями»: Путин заявил о единстве русского и украинского народов

Путин: конфликт на Украине похож на гражданскую войну между братьями

Фото: РИА Новости / РИА Новости

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Москва неоднократно выражала открытость к диалогу, однако Киев запретил его на законодательном уровне.

Конфликт на Украине напоминает «гражданскую войну между братьями». Об этом в рамках подведения итогов 2023 года заявил президент России Владимир Путин.

«В основе своей русские и украинцы — единый народ», — отметил глава государства.

По словам президента, боестолкновения между русскими и украинцами стали настоящей трагедией. Братья оказались по разную сторону, а самое главное, что обычное мирное население не при чем.

Путин также отметил, что юго-восточные регионы Незалежной всегда были пророссийскими, так как это исторические территории РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин ответил на вопрос о второй волне мобилизации в России.