Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Киевский режим не смог осуществить свои планы и потерпел неудачи.

Российские военные уничтожили 747 украинских танков и почти 2,3 тысячи бронемашин с начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе подведения итогов года.

«Мы уничтожили, только начиная с так называемого контрнаступления, 747 танков, это данные на вчерашний вечер, почти что 2,3 тысячи бронемашин. Вот это и есть демилитаризация», — указал Путин.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Спустя почти полтора года проведения СВО, 4 июня, киевский режим начал контрнаступление. Путин подтвердил это. А позднее, 15 октября, он заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Глава государства отметил, что киевский режим готовит новые операции на отдельных участках фронта, но о них известно руководству РФ, принимаются соответствующие меры.

Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя назвал контрнаступление завершенным, и армия РФ ведет активные боевые действия по всему фронту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве разочарованы результатами контрнаступления ВСУ.