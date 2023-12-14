Путин назвал главные задачи сегодня для России
Путин: главные задачи — укрепление суверенитета РФ и обеспечение прав граждан
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru
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Президент заявил об этом в ходе подведения итогов года.
Главными задачами сегодняшнего дня является укрепление суверенитета России, безопасности на границах, а также обеспечение прав и свобод граждан нашей страны. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе подведения итогов 2023 года.
«Обеспечение прав, свобод граждан страны, развитие нашей политической системы, парламентаризма… обеспечение безопасности и суверенитета в сфере экономики, технологического суверенитета», — ответил Путин на вопрос о том, какие задачи внутри страны и за рубежом он считает главными.
Он подчеркнул, что существование без суверенитета невозможно. Нашей страны в том виде, в котором она существовала тысячу лет, просто не будет. Говоря про упрочнение суверенитета, Путин уточнил, что здесь речь идет об укреплении обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал прочной экономику России. По словам президента РФ, она способна двигаться вперед.